Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака

Приставы помогли индивидуальному предпринимателю из Пскова получить от конкурента 65 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.
В торговой точке в Опочке были обнаружили инструменты с чужим логотипом, и владелец бренда заявил, что товар контрафактный.
Ответчик же парировал, что инструмент куплен у официальных поставщиков, знак мог быть введён в оборот законно, а сумма иска, по его мнению, «раздута» из-за учёта миллионного паушального платежа. Он просил снизить компенсацию в шесть раз — до 10 тысяч рублей.
Требования истца были удовлетворены. Индивидуального предпринимателя обязали выплатить пострадавшей стороне 65 тысяч рублей.
Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов. Должника своевременно уведомили и о возбуждении исполнительного производства, и о негативных последствиях игнорирования финансовых обязательств.
В связи с тем, что должник не принял меры к исполнению судебных решений, сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника и вынес запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем.
В результате принятых мер принудительного исполнения вся сумма задолженности была взыскана. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
«Эта история — не просто про один маникюрный набор. Она показывает, насколько дорого может стоить предпринимателю ошибка с товарным знаком», - добавили приставы.