Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы»

Фестиваль экстремальных гонок «Горячие головы» прошел в окрестностях Великого Новгорода. Технологическим партнером масштабного мероприятия выступил «Ростелеком», организовавший видеотрансляцию с ключевых точек маршрута, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотографии: «Ростелеком»

Специалисты компании смонтировали и подключили на подготовленной трассе уличные камеры наблюдения с высоким разрешением и широким углом обзора. Трансляция выводилась на ТВ-панели, установленные в зоне отдыха. Благодаря этому зрители и участники гонки могли наблюдать за прохождением препятствий в режиме реального времени.

«В этом году трасса стала еще более интересной и разнообразной благодаря новым препятствиям. Например, появился турник-рукоход, прохождение которого требует значительной силы и концентрации. Многим командам и участникам не так просто дались эти испытания, но все справились, получили отличный заряд бодрости и адреналина. Отмечу, что впервые за время проведения фестиваля во время соревнований шел сильный дождь, поэтому видеотрансляция, организованная в партнерстве с “Ростелекомом”, была как особенно кстати. Зрители могли наблюдать за главными моментами гонки и видеть эмоции участников, находясь под крышей», - заметил организатор фестиваля «Горячие головы» Вадим Бочкарев.

«Фестиваль “Горячие головы” пользуется популярностью, и это здорово, ведь он объединяет людей вокруг спорта и здорового образа жизни, дает возможность самовыражения. Мы были рады поддержать мероприятие и поделиться своими технологическими возможностями. Команда сотрудников “Ростелекома”, кстати, также приняла участие в гонке: слаженное взаимодействие позволило нашим коллегам прийти к финишу с очень достойным результатом», - поделилась директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Невероятные эмоции, отличная гонка. Была видеотрансляция, и после того как пробежал сам, следил за тем, как эти же препятствия преодолевают другие участники — всегда интересно посмотреть на такое в сравнении. Спасибо организаторам!» - сказал участник соревнований Тимур Манилов.

В этом году фестиваль «Горячие головы» проводился уже в десятый раз. На старт семикилометровой трассы с искусственными и естественными препятствиями вышли 129 команд, более 60 желающих попробовали свои силы в одиночных зачетах. Всего фестиваль посетили около 3 000 человек.