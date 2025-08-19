Общество

Глава псковского центра поддержки добровольчества представляет регион на форуме в Югре

В Ханты-Мансийске проходит образовательное мероприятие для штабов #МЫВМЕСТЕ и некоммерческих организаций. Псковскую область на форуме представляет начальник Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алина Корныльева, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: Алина Корныльева

С 18 по 21 августа на базе Академии развития гражданского общества «Добрино» проходит масштабное образовательное мероприятие. Там собрались более 100 лидеров гражданского общества со всей страны — руководители региональных штабов #МЫВМЕСТЕ и некоммерческих организаций, реализующие проекты помощи участникам СВО и участие волонтеров в чрезвычайных ситуациях.

Форум ставит перед собой задачи по повышению профессиональных компетенций участников, развитию межрегионального сотрудничества и созданию эффективных механизмов поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Программа мероприятия насыщена образовательными и практическими активностями. Участники смогут принять участие в стратегической сессии по разработке «Стандарта функционирования инфраструктуры #МЫВМЕСТЕ», пленарных дискуссиях, мастер-классах, ярмарке лучших практик поддержки СВО и экскурсиях по социальным учреждениям Югры.

Алина Корныльева отметила значимость проводимого мероприятия: «Этот форум представляет собой уникальную площадку для профессионального диалога и обмена лучшими практиками. Объединение лидеров гражданского общества со всей страны позволяет выстроить эффективную систему поддержки участников специальной военной операции, их семей, а также совершенствовать механизмы волонтерской помощи в чрезвычайных ситуациях».

«Проведение подобных образовательных форумов способствует укреплению горизонтальных связей между добровольческими организациями различных регионов страны и повышению эффективности их работы в рамках общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ», - заключила Алина Корныльева.

Организаторами мероприятия выступили ведущие институты развития добровольчества в России: Ассоциация волонтерских центров «Добро.рф», правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Молодежный центр Югры».