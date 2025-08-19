Общество

Врач назвала симптомы заражения после укуса клеща

Директор научно-практического центра интегративной медицины Наталья Отдельнова рассказала, по каким симптомам можно понять, что после укуса клеща произошло заражение.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 19 августа, специалист рассказала, как проявляется болезнь Лайма, передаваемая через клещей. По ее словам, после укуса этого насекомого у человека может появиться сыпь, головокружение, головные боли и общее недомогание. В тяжелых случаях заболевание приводит к воспалению мозга и даже госпитализации в реанимацию.

Она подчеркнула, что при обнаружении клеща его следует поместить в банку и отнести на анализ, а лучше сразу обратиться в медучреждение, где его профессионально удалят и передадут в санэпидстанцию.

Отдельнова добавила, что профилактика заключается в ношении закрытой одежды во время прогулок и использовании репеллентов, особенно учитывая большое количество зараженных клещей в этом году.