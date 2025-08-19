Общество

Компании в банкротном состоянии смогут получать кредиты

Власти готовят смягчение ограничений для компаний-должников. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать возможность выдачи им кредитов даже после возбуждения реабилитационной процедуры банкротства, указано в протоколе июньского совещания у чиновника.

«Согласно действующему законодательству, если юрлицо находится в процедуре банкротства, то поступающие денежные средства направляются на выплаты кредиторам. То есть банки вынуждены отдавать деньги без гарантий возврата, поэтому такие сделки они не согласовывают. Исключения возможны по решению суда, но единого подхода в этом вопросе нет. Фактически, в правительстве формируют новый механизм, когда компании-должники смогут получать стабилизационные кредиты под неотложные нужды», — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Власти готовят обсуждаемую меру поддержки на фоне сложной ситуации в ряде отраслей: сохраняются риски банкротств у девелоперов, угольщиков, компаний транспортной отрасли и ряда других, считает Дмитрий Тортев. Механизм должны будут сформировать Минэкономразвития и ФНС в рамках подготовки Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, следует из документа, пишут «Известия».

Нацмодель — это комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционного климата. Как писали «Известия», работу над ней в июне на ПМЭФ-2025 анонсировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что правительство готовит Нацмодель вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ. Документ должны утвердить до конца 2025 года.