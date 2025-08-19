Общество

34% псковичей испытывают постотпускной стресс — опрос

34% псковичей испытывают постотпускной стресс. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Сегодня 34% псковичей жалуются на постотпускной стресс. Женщинам возвращение на работу дается тяжелее, чем мужчинам: нервозность и беспокойство в первые дни после отдыха испытывает 37% горожанок и 31% представителей сильного пола. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц страдает от постотпускного стресса каждый третий, а среди тех, кто зарабатывает меньше, — 37%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп особенно тяжело дается выход на работу из отпуска врачам (45% нервничают больше обычного в первые дни), бухгалтерам (43%) и PR-специалистам (40%). Реже других на постотпускной стресс жаловались дизайнеры (19%), программисты и маркетологи (по 24%). Очевидно, что тяжелее вливаться в рабочий ритм тем, чья работа требует постоянного контроля и оперативного включения в процессы. А вот те, кто работает в более предсказуемом графике или с четкими задачами, восстанавливают рабочий темп гораздо легче.