Общество

За время каникул в Новоржевском округе трудоустроили 28 школьников

За время каникул на территории Новоржевского муниципального округа было трудоустроено 28 школьников. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Любовь Трифонова / ВКонтакте

«Лето — время не только для отдыха, но и для полезных занятий! Новоржевские школьники в свободное от учебы время попробовали свои силы в трудовой деятельности. Ребята выполняли несложные работы по озеленению и благоустройству территорий, мелкому ремонту мебели. В районном Доме культуры помогали методистам организовывать различные детские мероприятия. Взамен получили первый трудовой опыт, первые записи в своих электронных трудовых книжках и первую зарплату», - пишет Любовь Трифонова.

Трудоустройство стало возможным при непосредственном участии Кадрового центра занятости населения по Новоржевскому округу.