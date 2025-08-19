Общество

Роспотребнадзор счел новую пандемию COVID-19 маловероятной

Возвращение пандемии COVID-19 маловероятно, вирус перешел в разряд сезонных, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ковид, как причина пандемии, сейчас маловероятен. Он прошел свой естественный путь нового микроорганизма - был страшным, гибельным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции, перешел в разряд сезонных. Обратное его превращение маловероятно», - сообщила Попова журналистам.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали РИА Новости, что число заболевших COVID-19 несколько выросло в РФ за последний месяц, но показатели значимо ниже прошлогодних.