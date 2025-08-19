Общество

На безопасность школ и детсадов Псковского района потратили более 3 млн рублей

В преддверии нового учебного года вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений Псковского района рассмотрели в ходе муниципальной антитеррористической комиссии. Об этом глава района Наталья Федорова рассказала в своем Telegram-канале.

Фотографии: Наталья Федорова / Telegram

На укрепление инфраструктуры безопасности в школах и детских садах Псковского района в этом сезоне выделено более 3 млн рублей. Все работы выполнены своевременно, сотрудниками Росгвардии приняты без замечаний. До конца текущего года, также на средства районного бюджета, аналогичная работа будет проделана в муниципальных учреждениях культуры.

Кроме того, обсудили вопросы антитеррористической защищенности и безопасности пребывания граждан в помещениях участковых избирательных комиссий (УИКов) в период проведения выборов – 12, 13 и 14 сентября. О проведении необходимых работ на объектах ЖКХ и коммунальной инфраструктуры доложили профильные специалисты.