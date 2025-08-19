Общество

Псковичам напомнили правила трудоустройства подростков в выходные дни с 1 сентября

С 1 сентября несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет можно будет привлекать к работе в праздничные и выходные дни, но только в период летних каникул и при условии направления службы занятости или в составе студенческих отрядов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Для трудоустройства подростков потребуется согласие:

Если ребенку уже 15 лет, достаточно его письменного согласия.

Если ему меньше 15 лет, нужно письменное согласие одного из родителей или опекуна.

Для сирот или детей под опекой необходимо согласие органа опеки или другого законного представителя.

Вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства от 24.04.2025№540. Изменения коснулись порядка определения среднего дохода, включая расчет отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями.

Также введены дополнительные гарантии для совместителей: при увольнении по сокращению или ликвидации они будут получать те же гарантии, что и основные сотрудники.

Важно, что вместо выплат среднего заработка за период трудоустройства работникам может быть выплачена единовременная компенсация в размере двукратного среднего заработка.

С 1 сентября вступают в силу изменения статьи 135 ТК РФ, которые в том числе серьезно изменят подход к выплате премий работникам, имеющим дисциплинарные взыскания.

Работодатель не может лишать премии на весь год за нарушение в одном месяце.

Премию можно не выплачивать только за конкретный месяц нарушения.

Общая зарплата (оклад + премия) не должна уменьшаться более чем на 20% за дисциплинарное взыскание.

Кроме того в локальных актах (положении об оплате труда, коллективном договоре, положении о премировании) должны быть четкие и понятные критерии установления премий.

Заместитель руководителя инспекции Марина Андреева отметила, что изменения в статье 135 связаны с решением Конституционного суда 2023 года. Суд рассмотрел случай, когда работницу лишили всех премий на длительный срок из-за дисциплинарного взыскания. Это решение повлияло на всех работодателей. Принятие таких изменений и закрепление их на законодательном уровне — важный шаг к созданию «прозрачных» систем оплаты труда и снижению дискриминации в трудовых коллективах, заметили в инспекции.