Псковичам напомнили правила трудоустройства подростков в выходные дни с 1 сентября

С 1 сентября несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет можно будет привлекать к работе в праздничные и выходные дни, но только в период летних каникул и при условии направления службы занятости или в составе студенческих отрядов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Для трудоустройства подростков потребуется согласие:
Вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства от 24.04.2025№540. Изменения коснулись порядка определения среднего дохода, включая расчет отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями.
Также введены дополнительные гарантии для совместителей: при увольнении по сокращению или ликвидации они будут получать те же гарантии, что и основные сотрудники.
Важно, что вместо выплат среднего заработка за период трудоустройства работникам может быть выплачена единовременная компенсация в размере двукратного среднего заработка.
С 1 сентября вступают в силу изменения статьи 135 ТК РФ, которые в том числе серьезно изменят подход к выплате премий работникам, имеющим дисциплинарные взыскания.
Кроме того в локальных актах (положении об оплате труда, коллективном договоре, положении о премировании) должны быть четкие и понятные критерии установления премий.
Заместитель руководителя инспекции Марина Андреева отметила, что изменения в статье 135 связаны с решением Конституционного суда 2023 года. Суд рассмотрел случай, когда работницу лишили всех премий на длительный срок из-за дисциплинарного взыскания. Это решение повлияло на всех работодателей. Принятие таких изменений и закрепление их на законодательном уровне — важный шаг к созданию «прозрачных» систем оплаты труда и снижению дискриминации в трудовых коллективах, заметили в инспекции.