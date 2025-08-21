Общество

Общественная наблюдательная комиссия проверила условия в себежской колонии

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осужденных в ИК-6 УФСИН России по Псковской области, расположенной в посёлке Сосновый Бор Себежского района, провели председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и член ОНК Василий Нетреба, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении начальника исправительной колонии Сергея Орлова, сотрудников аппарата управления и учреждения правозащитники совершили обход территории ИК-6. Они посетили общежития отрядов осужденных, в том числе отряд строгих условий отбывания наказания, столовую, пищеблок, банно-прачечный комбинат, швейные участки на производственной зоне, а также другие административно-хозяйственные объекты.

В ходе визита провели прием осужденных по личным вопросам. Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения. По итогам проверки замечаний и обращений по работе ИК-6 представителями ОНК Псковской области не выявлено.