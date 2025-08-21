Общество

Глава Великих Лук помог собраться в школу шести юным горожанам

21 августа в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Великих Луках состоялась передача школьных принадлежностей в рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребёнка в школу», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: Евгений Николаенков

В этом году шесть юных великолучан получили всё необходимое к новому учебному году благодаря участию главы города Великие Луки Николая Козловского.

Рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей были переданы семьям советником главы Великих Лук Юрием Ишковым.

«Уважаемые родители, дорогие ребята, дорогие друзья! Сегодня мы собрались здесь по доброму и важному поводу. В рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребёнка в школу» мы вручаем школьные принадлежности тем, кто в День знаний сядет за парты. Эта акция стала замечательной традицией нашего города, и с каждым годом она объединяет всё больше неравнодушных великолучан. Образование – это прочный фундамент достойного будущего, как самого человека, так и нашей родной страны. И задача городской власти – сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, имел равный старт, одинаковые возможности для того, чтобы с уверенностью войти в новый учебный год, чувствовать себя спокойно в среде сверстников и сосредоточиться на учёбе. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимает участие в этой акции – благотворителям, партии «Единая Россия», общественным организациям, волонтёрам, сотрудникам социальной сферы. Благодаря вашей помощи сотни детей идут в школу, имея все необходимые для учёбы вещи, с хорошим настроением, желанием и готовностью овладевать новыми знаниями. Дорогие ребята! Желаю вам интересного и познавательного учебного года. Пусть школа станет местом новых открытий, добрых встреч и общения. Пусть вас всегда окружают забота, внимание и поддержка взрослых! Успехов вам!» - зачитал собравшимся обращение и поздравление от имени Николая Козловского Юрий Ишков.

Родители школьников выразили благодарность организаторам и главе города.

«Сейчас столько всего нужно купить. У меня четверо детей. Чтобы всем всё купить, нужно очень постараться. Это правильная помощь, и она очень нужна. Потому что собрать ребёнка в школу – дело не из простых. Спасибо огромное. Дети довольны», - сказала мама четверых детей Виктория Мейснер.

Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» ежегодно проходит в Великих Луках при поддержке администрации города, партии «Единая Россия», общественных организаций и неравнодушных горожан. Её цель – помочь семьям с детьми в подготовке к новому учебному году, подарить школьникам уверенность и радостные эмоции перед началом учёбы.