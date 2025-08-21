Общество

Новый автомагазин начал обслуживать жителей Островского района

Новый автомагазин начал обслуживать жителей населенных пунктов в Бережанской и Воронцовской волостях, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

«В сельской местности всегда востребована и очень важна для жителей доставка продуктов питания и товаров первой необходимости. Поэтому, говоря о назначении автолавок и автомагазинов, мы всегда подчеркиваем – это прежде всего социальная миссия, а потом – коммерция», - написал Дмитрий Быстров.

Главы Бережанской и Воронцовской волостей Наталья Ладыгина и Владимир Орлов отмечают, что жители встретили новый автомагазин с большой радостью. Холодильник в нем позволяет доставлять полуфабрикаты, замороженные продукты. Большой размер фургона сказывается на увеличении ассортимента продукции.

«Новый автомагазин – хорошее подспорье для жителей сельских территорий, среди которых по-прежнему не мало людей без личного транспорта, а значит – без возможности добраться до магазинов в крупных населенных пунктах. Желаю успешной работы новому автомагазину!» - добавил глава района.