День города в Великих Луках. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 августа великолучане отмечают 859-ю годовщину первого упоминания города в летописи. Торжественное открытие Дня города традиционно состоялось у Свято-Вознесенского собора, где прошел «Великолукский благовест». Затем на площади Ленина прошла церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

Комитет культуры городской администрации подготовил к празднику обширную программу, которая проходит на различных площадках. В парке «Петровский» стартовал фестиваль «Великолукский ранет», на территории которого развернулись ярмарка декоративно-прикладного творчества и книжная аллея, работают интерактивные и гастрономические зоны, марафон искусств «Город в ритме творчества». На Летней эстраде в течение дня будут выступать творческие коллективы, солисты и музыкальные группы города Великие Луки. Подробности с места событий — в фоторепортаже Ульяны Лаблюк.