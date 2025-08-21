Общество

На территории Псковской области функционирует 127 профильных классов

На территории Псковской области функционирует 127 профильных классов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на августовском областном педагогическом совещании «Стратегические направления развития образования в Псковской области» в актовом зале правительства региона 22 августа.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

По его словам, среди профильных классов есть аграрные, инженерные, медицинские, кадетские, педагогические. В том числе, на территории региона работа по формированию педагогического кадрового резерва с 2023 года ведется через создание профильных классов психолого-педагогической направленности.

Также для решения кадрового вопроса ведётся работа с организацией целевого обучения в вузах.

Напомним, традиционное для педагогического сообщества мероприятие собрало представителей региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального министерства образования, руководителей общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, педагогов, наставников и молодых специалистов.

Целью совещания в 2025 году является выработка единых подходов к управлению образованием региона, обсуждение норм правового регулирования качества образования, развитие естественно-математической сферы, внедрение нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» и рассмотрение иных важных аспектов образовательной политики.