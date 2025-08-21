Общество

Причины появления агрессии в обществе назвала глава Псковского отделения Союза женщин

Своим мнением о причине формирования агрессии в обществе поделилась председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

Наталья Никифорова считает, что нецензурная лексика открыто звучит в эфире и в интернете, чем пользуются дети, и мат плавно становится нормой.

«Агрессия сегодня, безусловно, формируется СМИ. Она формируется где-то слабой экономикой. Откуда брать силы молодому поколению или молодой семье, если они все с головы до ног в кредитах? Многие не могут себе ничего позволить. Накапливается усталость, агрессия внутри отношений в семье. Она выплёскивается в социум, в коммуникации наружу. Полностью изменилась сама модель поведения», - заявила Наталья Никифорова.