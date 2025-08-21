Общество

Пилот аэростата поделился впечатлениями об акции «Цвета Родины» в Великих Луках

Пилот аэростата Владимир Богданов поделился своими впечатлениями об акции «Цвета Родины», которая состоялась в Великих Луках 22 августа. Об этом написали в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото: Александр Воробьев

«Поднять флаг в День флага — ответственное дело. Но мы уже не раз это делали — всё получится красиво», - сказал Владимир Богданов в преддверии подъема аэростатов.

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Великих Луках в небо над городом взмыли аэростаты с 35-метровым полотнищем российского триколора. Запуск состоялся с территории городской крепости под торжественное музыкальное сопровождение оркестра завода «Микрон» и парадный шаг мажореток.

Смотрите также Аэростаты с российским триколором поднялись в Великих Луках утром 22 августа

Инициатором мероприятия выступила АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке администрации города Великие Луки и Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области.