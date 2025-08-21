Пилот аэростата поделился впечатлениями об акции «Цвета Родины» в Великих Луках

Пилот аэростата Владимир Богданов поделился своими впечатлениями об акции «Цвета Родины», которая состоялась в Великих Луках 22 августа. Об этом написали в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Фото: Александр Воробьев
22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в Великих Луках в небо над городом взмыли аэростаты с 35-метровым полотнищем российского триколора. Запуск состоялся с территории городской крепости под торжественное музыкальное сопровождение оркестра завода «Микрон» и парадный шаг мажореток.
«День флага в Великих Луках начинается необычно — под стать нашему городу. Мы промышленный центр, столица воздухоплавания, город воинской славы. Все эти смыслы воплотились в сегодняшнем событии. Под флагом совершаются трудовые подвиги, под флагом наши бойцы защищают страну в зоне СВО. Благодаря аэростату триколор сегодня видно с разных точек города», — отметил депутат городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов.