Общество

Первые паспорта вручил Михаил Ведерников юным псковичам

Паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Псковской области вручил губернатор Михаил Ведерников. Торжественная церемония, по традиции приуроченная к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, прошла в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поздравил с государственным праздником и познакомил юных псковичей с историей российского триколора. Например, губернатор заметил, что одним из решающих аргументов в пользу того, чтобы триколор был признан национальным флагом, стал русский народный костюм, в котором в XIX веке чаще всего сочетались белый, синий и красный. По экспонатам Пушкинского заповедника хорошо видно, что и на Псковщине в XIX веке в народном костюме чаще всего использовали именно эти три цвета.

«Таким образом, в нашем российском флаге можно увидеть старинный дух и традиционную культуру как Псковской земли, так и нашей огромной страны. Это действительно символично, учитывая, что уроженцы Псковщины веками защищали рубежи Отечества и интересы нашего государства. Делают они это и сегодня, в рамках специальной военной операции, спасая наших соотечественников и создавая новый, справедливый мир», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках торжественной церемонии губернатор вручил десяти подросткам первый в их жизни паспорт гражданина Российской Федерации и тексты Конституции.

«Наша судьба с молодых лет связана с триколором. Сегодня в каждой российской школе в начале учебной недели звучит гимн Российской Федерации и торжественно поднимается государственный флаг. Помните, вы часть великой державы, и это не только большой повод для гордости, и большая ответственность. Я уверен, что у вас все получится», — подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал ребятам благополучия, новых свершений и успехов.