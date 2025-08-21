Общество

Псковская область празднует 81-летие со дня образования сегодня, 23 августа.

Псковская область образована указом президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года. Это через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Как известно, Псков был одним из первых городов, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, и одним из последних был освобожден.

Дата 23 августа 1944 года связана с созданием субъекта РФ как территориальной единицы, история же древней Псковской земли не ограничивается этими десятилетиями — первое летописное упоминание о Пскове относится к 903 году.

Псковская область граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями, Белоруссией, а также со странами Европейского союза - Эстонией и Латвией. Один из двух субъектов РФ, имеющих границу с тремя государствами.

Напомним, недавно День образования Псковской области был закреплен в областном законе как один из четырех региональных праздничных дней. Также в этом списке 20 февраля – День флага Псковской области (2019 год), 30 апреля – День Знамени Победы (1945 год) и первое воскресенье июля – День партизанской славы (1959 год)