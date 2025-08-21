Общество

В псковском «Птичьем дворике» появилась новая овечка

В псковском «Птичьем дворике» появилась новая овечка, сообщили Псковской Ленте Новостей в подворье.

Фото и видео: Подворье «Птичий дворик» Псков

«У нас очередной ребёнок, милая беленькая овечка. Она крохотулька, ей где-то два месяца. Уже кушает комбикорм и травку, но и молочком поить еще надо», - сказали в подворье.

Её маму загрызли волки.

«Мы закупаем на одной базе опилки, и вот хозяин недавно нам позвонил, что в лесу нашли овцу, от нее ничего буквально не осталось, волки съели, а вот это чудо как-то выжило. У него внуки гостили, так что они сначала сами выкармливали её из бутылочки молочком, но так как лето к концу идет, передали нам», - рассказали в «Птичьем дворике».