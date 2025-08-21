Общество

Псковские профсоюзы рассказали об оздоровлении трудящихся на Дне села Середка

23 августа на Дне села Середка Псковского района активисты Псковского облсовпрофа играли с детьми в настольные и подвижные игры и рассказывали о профсоюзных санаториях и базах отдыха, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Гости праздника узнали, что членам профсоюзов доступно оздоровление в санаториях и отдых на турбазах Псковского облсовпрофа по льготной стоимости. Все желающие могли поиграть в настольные и активные игры и получить небольшие сладкие призы.

«Мы всегда выступаем за хорошие условия труда и хороший отдых! Профсоюзы всегда солидарны — в труде и на отдыхе! Спасибо за теплый прием жителям и гостям Середки, а также организаторам этого хорошего и светлого праздника», — прокомментировал праздник председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.