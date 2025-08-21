Общество

Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки награжден памятной медалью

Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки Псковской области, командир поискового отряда «Штурм» Гудков Валерий награжден памятной медалью «Великие Луки - город воинской славы» за вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Об этом пишет Руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.

Фото: Дмитрий Белюков / ВКонтакте

Награждение состоялось 23 августа на торжественном открытии Дня города Великие Луки на площади Вознесения.

Награждение произвёл Глава города воинской славы Великие Луки Николай Козловский.

«От имени местного отделения РВИО поздравляю Валерия Викторовича с высокой, заслуженной наградой. Желаю крепкого здоровья, новых успехов в профессиональной и общественной деятельности!» - пишет Дмитрий Белюков.