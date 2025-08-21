Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки награжден памятной медалью

Член местного отделения РВИО в городе Великие Луки Псковской области, командир поискового отряда «Штурм» Гудков Валерий награжден памятной медалью «Великие Луки - город воинской славы» за вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание. Об этом пишет Руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.
Фото: Дмитрий Белюков / ВКонтакте
Награждение состоялось 23 августа на торжественном открытии Дня города Великие Луки на площади Вознесения.
Награждение произвёл Глава города воинской славы Великие Луки Николай Козловский.