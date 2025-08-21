Псков стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

Псков стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Победа стала возможна благодаря проекту развития Корытовского парка. Запланировано благоустройство территории, создание современной транспортной системы и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Реализация проекта начнётся уже в 2026 году. Мы хотим создать не просто общественное пространство, а настоящую культурную и социальную площадку для жителей и гостей города. Здесь будут проводиться разнообразные мероприятия: образовательные лекции, тематические экскурсии, активности для владельцев собак и инклюзивные мастерские», - рассказал он.
Борис Елкин также отметил, что победа стала итогом длительной и упорной работы сплочённой команды профессионалов.