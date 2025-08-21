Общество

Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа

Псковская область стала участником выпуска в новом сезоне тревел-шоу «100 мест, где поесть». Выпуск программы вышел в эфире на телеканале СТС вчера, 23 августа. Об этом сообщили в Туристическом информационном центре Псковской области.

Фото: СТС

Ведущий шоу Александр Белькович посетил такие места, как трактир «Примостье», «Трапезные палаты», ресторан «Гельдт», кофейня «Диалог», кофейня «Кофе с Кикоиным», фестиваль «Моя еда»,«Чебуречная», кафе «У Покровки», кабаре-бар «Мюзикл», «Хлебный хутор», «Греческая сыроварня», усадьба «Ореховно» и улиточная ферма «Эскарго д’Ор».

Посмотреть выпуск можно по ссылке.