Общество

В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники»

О плановом санитарном вторнике, который в этот раз выпал на завтра, 26 августа, напоминает Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Далее, со среды, отметили в учреждении, ещё пять дней Пушкинский заповедник продолжит принимать посетителей по графику высокого сезона — то есть, без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу и с 10.00 до 20.00 по субботам.

Владимир Посохин. Осень в Михайловском (1999). Из фондов музея-заповедника.

Однако уже с понедельника, 1 сентября, «Михайловское» начнёт поэтапно выходить из графика, который в музее традиционно утверждают на летние месяцы. В сентябре мемориальные усадьбы по понедельникам будут выходными. Субботы здесь по-прежнему останутся «продлёнными» днями, но теперь усадебные музеи будут работать не до 20.00, а только до 19.00 (вход — до 18.30).

В «Михайловском», однако, особо отметили: в связи с традиционным наплывом посетителей в дни так называемой «золотой осени», столь любимой Пушкиным, в конце сентября (22-го и 29-го) и в первой половине октября рабочие понедельники снова вернут. Останется рабочим также и понедельник 1 сентября — некоторые школы предпочитают проводить День знаний именно в «Михайловском», подчеркнули в музее.

В Пушкинском заповеднике также упомянули о самых значимых планах на последние дни августа. Так, на 29 августа, в Пушкинском заповеднике запланирован большой музейный праздник «Три Спаса» с фольклорной программой и мастер-классом по ткачеству (по случаю Спаса на холстах, или Холщового Спаса, как часто называют третий из череды Спасов, более известный как Ореховый). Включили в программу этого праздника и литературно-музыкальный спектакль Анны Яковлевой и Дениса Пенюгина «Три красных яблока, или “Уроки французского“» по рассказу Валентина Распутина.

Кроме того, в последний день лета музей приглашает гостей и жителей Святогорья на клавирабенд «Глинка и его последователи» в рамках проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Даст этот концерт пианист из Санкт-Петербурга Владимир Беломестных.

Подробнее об этих событиях (место и время проведения, возрастные рекомендации для зрителей/слушателей, etc.) можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».