Общество

Заявки на конкурс лучших изобретателей Псковской области принимают до 10 ноября

Продолжается приём заявок на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области». Об этом пишет депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Изображение: Александр Козловский / Telegram

«Уже в пятый раз мы ждём самых смелых, креативных и инициативных жителей региона, готовых предложить свои идеи, изобретения и решения», - отметил Александр Козловский.

Участвовать могут все жители Псковской области от 10 лет и старше. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты.

В этом году появились новые номинации:

Экоизобретение / Зеленые технологии,

Цифровое решение,

Социальное изобретение / Социально значимый проект.

Заявки принимаются до 10 ноября по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или в офисе Союза машиностроителей (город Псков, улица Некрасова, 29).

К заявке необходимо приложить презентацию проекта по установленной форме (подробности здесь).