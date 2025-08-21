Общество

Небезопасную говядину на границе в Псковской области вернули в Беларусь

На российско-белорусской границе в Псковской области сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора приостановил перемещение 1,2 тонны говядины в четвертинах на кости, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия мясосырья перевозилась в грузовом отсеке транспортного средства, который был в неудовлетворительном санитарном состоянии и не был оснащен холодильным оборудованием.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировки (клейм) на перемещаемом товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, согласно указаниям Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.