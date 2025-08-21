Общество

Участникам СВО окажут бесплатную юридическую помощь в Пскове 29 августа

День бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей пройдет в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове 29 августа. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области.

День бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей призван помочь оперативно получить всю необходимую информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием проводится адвокатами, нотариусами Псковской области, сотрудниками региональных министерств социальной защиты и юстиции, управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, регионального отделения Социального фонда России.

Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом №31А. Телефоны для справок: 67-28-03, (8112) 33-10-96 (доб.601- 211).