Общество

Кафе может появиться в бывшем здании казино на Октябрьском проспекте в Пскове

Новая точка общепита может появиться в здании №17б на Октябрьском проспекте в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Участок находится в частной собственности. Собственником участка проводятся работы по капитальному ремонту нежилого здания. Также, по информации собственника, в отремонтированном здании предполагается размещение кафе», - рассказали в администрации.

Вчера, 25 августа, на территории проводили обрезку деревьев.

Ранее в этом здании располагался клуб «Атлантик», в котором находились бильярдный зал и игровые автоматы.