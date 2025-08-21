Общество

В Псковской области пройдёт «горячая линия» на тему взыскания алиментов

В рамках информационной акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!», приуроченной к началу нового учебного года, пройдет «горячая линия», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Фото: УФССП РФ по Псковской области

«Горячая линия» будет посвящена теме взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних.

На вопросы жителей города Пскова и Псковской области ответит начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.