Общество

Приставы проверят бухгалтерии работодателей псковичей-должников по алиментам

Судебные приставы Псковской области начали акцию «Собери ребенка в школу - заплати алименты», сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по региону.

Акция направлена на поддержание детей из малоимущих семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и скрываются от судебных приставов, а также цель - напомнить всем, что уплаченные алименты помогут их детям подготовиться к школе.

C целью побуждения должников к оплате алиментных платежей запланированы мероприятия с выходом судебных приставов по адресам неплательщиков для проверки их имущественного положения, активизируется работа по применению к должникам мер принудительного характера, таких как ограничение на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с имуществом, арест имущества, ограничение права на пользование водительскими правами. Особое внимание будет уделено привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

Судебные приставы проверят и бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики – оценят, насколько правильно и своевременно удерживаются из заработной платы средства на содержание ребенка.

В УФССП отметили, что сейчас на исполнении у судебных приставов в регионе находится свыше трех тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов.

Информационная акция продлится до 1 сентября.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.