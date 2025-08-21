Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о подготовке системы образования Псковской области к 1 сентября

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Меньше, чем через неделю начнется новый учебный год. Лето пролетело, а впереди 9 месяцев интересной, интенсивной и сложной образовательной работы для педагогов, детей и родителей. Каковы результаты подготовки к ней? Просто ремонты и капитальные ремонты в рамках федеральной программы – как в этом году с ними справились? Как повели себя подрядчики? Есть ли несданные объекты? Какие новые школы откроют к 1 сентября?

Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с нашим экспертом – министром образования Псковской области Андреем Ермаковым.

Телефон прямого эфира: 56-73-72.