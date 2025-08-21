Общество

Больше шести тысяч первоклассников начнут учебу 1 сентября в Псковской области

В Псковской области 1 сентября за парты сядут более 6 тысяч первоклассников. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

Как сообщил министр образования, в этом учебном году ожидается 6 236 первоклашек, что превышает прогноз в 5 тысяч, который был поставлен ранее.

Смотрите также В первые классы школ Псковской области придут 5,8 тысячи детей

На текущий момент в области зарегистрировано около 68 тысяч обучающихся, включая школьников и дошкольников. Также в регионе функционирует 153 юридических лица в сфере образования и 80 филиалов образовательных организаций, что, по словам гостя студии, «обеспечивает доступ к образованию для всех желающих».

Напомним, в 2024 году в первый класс в Псковской области поступили 5 942 ребенка, а в 2023 году - 6 900 первоклассников.