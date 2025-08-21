Общество

Строительство новой школы на улице Юности в Пскове приостановлено

Причиной приостановки строительства новой школы на улице Юности в Пскове стали сложности с организацией работ со стороны концессионеров. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Кузница» сообщил министр образования Псковской области Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков отметил, что объект является крайне сложным и в настоящее время проходит приемку выполненных работ для перезапуска проекта в новом формате.

«Регион не устраивает организация работ концессионеров, и мы неоднократно поднимали этот вопрос», — заявил министр.

Он добавил, что необходимо урегулировать ряд вопросов, включая финансовую модель, чтобы выстроить дальнейшую работу. Ожидается изменение конфигурации концессионера и подрядчика, и одним из возможных сценариев является переход проекта под региональную зону управления.

«Я думаю, что в сентябре на этом объекте будет новый импульс», — подчеркнул Андрей Ермаков.

Несмотря на изменения, концессионная модель пока остается в силе. Министр отметил, что выход из нее потребует расторжения соглашений и выхода на торги, что может создать дополнительные трудности. Однако смена концессионера возможна без сдвига сроков сдачи объекта. По соглашению с Министерством просвещения РФ срок завершения строительства установлен на 2026 год.

«Школа является очень ожидаемой и необходимой, но, к сожалению, текущая модель пока не удовлетворяет нас с точки зрения успешности», — заключил Андрей Ермаков. В настоящее время работы приостановлены до разрешения юридических вопросов.

Напомним, ранее сдача школы также переносилась.

