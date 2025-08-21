«Ростелеком» объединяет поколения в повышении цифровой грамотности

«Ростелеком» в Великом Новгороде в прошедшие выходные провел два мероприятия, посвященные личной кибербезопасности. Они состоялись в рамках ежегодного уличного фестиваля «Новгородское лето». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в частности, был организовал турнир по детской настольной игре «Безопасный интернет», в которую уже дважды играли в Пскове в рамках 25-летия ПЛН.
Фотографии: «Ростелеком»
В субботу, 23 августа, на открытой площадке на Ильиной улице прошла лекция «Прекрасный кибербезопасный мир», ориентированная на старшее поколение. Директор по работе с массовым сегментом регионального филиала компании Олег Тимонин рассказал собравшимся об актуальных интернет-угрозах и дал практические советы по защите своих данных и устройств. Отдельное внимание было уделено правилам создания надежных паролей, безопасному поведению в социальных сетях, а также при работе с банковскими приложениями. В конце лекции участники смогли проверить свои знания в интерактивном квизе.
На следующий день, 24 августа, с правилами кибербезопасности и ключевыми интернет-терминами познакомились юные жители города. Для них на площади Победы-Софийской «Ростелеком» организовал турнир по детской настольной игре «Безопасный интернет». Кидая кубик и продвигаясь по игровому полю, ребята расшифровывали ребусы и отвечали на тематические вопросы о сайтах, социальных сетях, парольной защите и других важных составляющих цифрового пространства.