Общество

Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!»

Настольную игру по цифровой безопасности провела компания ПАО «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Компания «Ростелеком» предложит гостям ряд интересных предложений и акций. Важным элементом станет интерактивный павильон, где будет представлена игра «Безопасный интернет», которая предназначена специально для маленьких пользователей Сети в возрасте от шести лет. После игрового сеанса гости смогут получить эту игру в порядок.

На площадке будет установленная камера видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. Прямая видеотрансляция позволит наблюдать праздничные моменты в режиме реального времени. Каждый желающий сможет присоединиться к трансляции, используя специальный QR-код, размещённый на стенде. Более того, обладателю 25-й улыбки, зафиксированной камерой, достанется особый приз от «Ростелекома».

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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