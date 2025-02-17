Общество

Подготовительные работы начались на стройплощадке школы для одаренных детей в псковской деревне Борисовичи

Строительный городок начинают устанавливать для возведения школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом на 300 мест в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«На данный момент на объекте проводятся подготовительные работы по планировке территории, устройству строительного городка. 4 февраля получено разрешение на строительство», - рассказали в комитете.

В рамках соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Псковской области, срок ввода школы в эксплуатацию - ноябрь 2027 год.

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Напомним, также в областном центре строят школу на 1000 мест на улице Инженерной. Строительство идет с задержкой в 67 дней.

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Помимо этого, заканчивается возведение школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове, срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2025 года. Сюда переедет гимназия с изучением основ православной культуры №28.