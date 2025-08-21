Общество

Двое псковичей выиграли гранты от Росмолодежи на общую сумму более 590 тысяч рублей

Двое представителей Псковской области выиграли гранты в конкурсе Росмолодежь. Гранты:«Микрогранты», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

Проект «Отходы — в дело» Максима Бринюка получил грант на сумму 289 тысяч рублей. Марина Ярмак с проектом конкурса маленьких чтецов «Табуреточка» выиграла грант в размере 294 тысяч рублей.

По информации организаторов, за этот сезон на конкурс поступило 5 665 заявок со всех уголков страны — представители 89 регионов России выразили желание сделать родные места лучше и современнее. Всего эксперты рекомендовали 129 проектов к грантовой поддержке на общую сумму более 30 миллионов рублей.