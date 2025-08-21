Общество

В Пушкинских Горах представили новых руководителей маслосырзавода и Комбината коммунальных услуг

На встрече с руководителями организаций и предприятий глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова 26 августа представили новых руководителей: директора Пушкиногорского маслосырзавода Андрея Матвеева и директора Комбината коммунальных услуг Михаила Занина. Об этом Оксана Филиппова сообщила в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В рамках планового совещания глава района совместно с коллегами проинформировала об основных вопросах жизнедеятельности муниципального образования на текущий период и планах по реализации федеральных проектов.

«Совсем скоро в образовательных организациях района начнётся очередной учебный год, поэтому одним из вопросов совещания стал вопрос готовности учреждений образования к новому учебному году. Александр Осипов, начальник отдела образования, представил информацию о подготовке учреждений и их приёмке районной комиссией, кадровом потенциале, количестве обучающихся и воспитанников, организации питания. Все учреждения образования готовы к приёму детей», - рассказала Оксана Филиппова.

Глава доложила о ходе догазификации как одного из актуальных направлений для развития муниципального образования, о реализации федерального проекта «Комплексное развитие сельских территорий». «Важно, что после решений Арбитражного суда Псковской области, проведённых по инициативе администрации района, подрядчик - ООО "Бизнес Континет", который начал ремонт на объектах, ФАС внесен в реестр недобросовестных поставщиков: на него наложен двухлетний запрет на участие в тендерах в связи с невыполнением обязательств по муниципальным контрактам», - поделилась Оксана Филиппова..

Заместитель Александр Коротоножкин довёл до руководителей информацию о подготовке к предстоящему отопительному сезону и начале работ по реализации федерального проекта «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» в части строительства сетей водоотведения и канализационной насосной станции в Пушкинских Горах.

О реорганизации администраций района и городского и сельского поселений в связи с переходом в муниципальный округ проинформировала управделами Оксана Егорова,

12-13-14 сентября пройдут выборы в Собрание депутатов Пушкиногорского муниципального округа первого созыва, напомнила глава района О ходе подготовки и проведении выборов, зарегистрированных кандидатов, политических партий рассказала председатель ТИК Пушкиногорского района Светлана Баранова.