Общество

Более 66 млн рублей в рамках нацпроекта направили на оснащение восьми школ Псковской области

Более 66 млн рублей в рамках национального проекта «Молодежь и дети» направили на оснащение восьми школ региона, в которых проводят капитальный ремонт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На эти средства по заявкам образовательных организаций приобретена новая мебель, компьютерная и мультимедийная техника, кухонное оборудование и спортивный инвентарь.

«Также благодаря возможностям нацпроекта к началу нового учебного года мы обеспечили 149 наших школ комплектами для кабинетов "Технологии" и "Основ безопасности и защиты Родины" на общую сумму 25,5 млн рублей. В школьных мастерских ребята смогут научиться пользоваться электродрелями и ручными фрезерными машинами. А еще мы закупили наборы отверток, ключей и напильников — основные навыки работы с такими инструментами обязательно пригодятся в жизни», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Для обучения основам кройки и шитья обеспечили школы швейными машинами, портновскими манекенами, гладильными досками и утюгами.

Необходимые действия в условиях ЧС — например, проведение сердечно-легочной реанимации — ребята смогут отрабатывать с помощью специальных тренажеров.