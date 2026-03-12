Штрафы за жестокое обращение с животными хотят увеличить до 1 млн рублей

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, предусматривающий повышение штрафа за жестокое обращение с животными до 1 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не в полной мере учитывает степень общественной опасности таких преступлений.

«Несмотря на проводимую государством политику по формированию гуманного отношения к животным, продолжают фиксироваться случаи догхантинга — когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак и других общественных пространствах», — говорится в документе.

Нередко приманки закладывают во дворах, рядом с детскими площадками. Никто не может гарантировать, что отравленный кусок не подберет ребенок, пояснил Гибатдинов необходимость разработки законопроекта, пишут «Известия».

Также не стоит забывать, что для большинства владельцев домашние животные — это такие же полноценные члены семьи.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») новой частью. Она предусматривает отдельное наказание за преступления, совершенные общеопасным способом — в том числе за разбрасывание отравы в общественных местах, — а также за повторное нарушение этой статьи и деяния, совершенные с особой жестокостью.

За такие действия предлагается установить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до пяти лет. Также предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет — также с возможным взысканием дохода осужденного за тот же период либо без него.