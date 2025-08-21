Общество

Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы

Команда школьников «Молодая гвардия» из Псковской области примет участие во всероссийском слете «Пост №1», который стартует 28 мая в московском Музее Победы. К нему присоединится 481 школьник из 79 регионов России и Беларуси —финалисты конкурса, в котором участвовали более 2000 ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

Организаторами проекта выступают «Юнармия» и Движение Первых.

В мероприятии примут участие команды из Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Луганской Народной Республики, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Калмыкия, Ивановской области, Республики Коми и многих других регионов. Также к мероприятию присоединится команда из Республики Беларусь.

«Постовское движение является частью всероссийского проекта «Хранители истории» и важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Юнармейцы регулярно несут Вахты памяти у мемориалов и воинских захоронений, изучают архивы Великой Отечественной войны, принимают участие в поисковой деятельности, тем самым получая практические навыки и ценные знания о героическом прошлом своей страны. Участие во всероссийском слете «Пост №1» для ребят имеет важное значение. Это итог проделанной работы в вопросах защиты, сохранения исторического наследия и многовековых ратных традиций Отчизны», ― отметил Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

28 августа на площади перед Музеем Победы состоится торжественное открытие слета и встреча с Героями России. Затем в течении двух дней будет проходить соревновательная часть из пяти конкурсов: «Страницы истории Отечества», церемониальная подготовка «Заступление на пост», «Равнение на знамя», творческая самопрезентация и техника обращения с оружием. Команды в течение трех дней пройдут интенсивную образовательную программу. Для ребят проведут тренинги, мастер-классы, экскурсии по экспозициям Музея Победы. Торжественное подведение итогов всероссийского слета «Пост №1» пройдет 30 августа в зале Полководцев музея на Поклонной горе.

Начало торжественной церемонии открытия в 10:00.

Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1» проводится ежегодно в городах-героях и городах воинской славы. В прошлом году в нем приняли участие 54 команды. В 2021–2024 годах Слеты прошли в Твери, Ржеве, Волгограде, Санкт-Петербурге и Туле и были приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны, а также памяти подвигов бойцов специальной военной операции.