Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
выгодные условия кредитования бизнеса
инфографика регистрируем ТОС
Театральный ужин
День картофельного поля
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
нацпроект «Молодёжь и дети»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 27.08.2025 16:260 Умер оперный певец Сергей Алексашкин 27.08.2025 16:100 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера 27.08.2025 16:030 Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы 27.08.2025 15:540 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? ВИДЕО 27.08.2025 15:420 Фотофакт: Паука-осу заметили в псковской деревне Загорицы
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:208 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы

27.08.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Команда школьников «Молодая гвардия» из Псковской области примет участие во всероссийском слете «Пост №1», который стартует 28 мая в московском Музее Победы. К нему присоединится 481 школьник из 79 регионов России и Беларуси —финалисты конкурса, в котором участвовали более 2000 ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы. 

Фото: Музей Победы

Организаторами проекта выступают «Юнармия» и Движение Первых.

В мероприятии примут участие команды из Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Луганской Народной Республики, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Калмыкия, Ивановской области, Республики Коми и многих других регионов. Также к мероприятию присоединится команда из Республики Беларусь.

«Постовское движение является частью всероссийского проекта «Хранители истории» и важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Юнармейцы регулярно несут Вахты памяти у мемориалов и воинских захоронений, изучают архивы Великой Отечественной войны, принимают участие в поисковой деятельности, тем самым получая практические навыки и ценные знания о героическом прошлом своей страны. Участие во всероссийском слете «Пост №1» для ребят имеет важное значение. Это итог проделанной работы в вопросах защиты, сохранения исторического наследия и многовековых ратных традиций Отчизны», ― отметил Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия», заместитель председателя правления Движения Первых Владислав Головин.

28 августа на площади перед Музеем Победы состоится торжественное открытие слета и встреча с Героями России. Затем в течении двух дней будет проходить соревновательная часть из пяти конкурсов: «Страницы истории Отечества», церемониальная подготовка «Заступление на пост», «Равнение на знамя», творческая самопрезентация и техника обращения с оружием. Команды в течение трех дней пройдут интенсивную образовательную программу. Для ребят проведут тренинги, мастер-классы, экскурсии по экспозициям Музея Победы. Торжественное подведение итогов всероссийского слета «Пост №1» пройдет 30 августа в зале Полководцев музея на Поклонной горе.

Начало торжественной церемонии открытия в 10:00.

Всероссийский слет активистов движения «Пост № 1» проводится ежегодно в городах-героях и городах воинской славы. В прошлом году в нем приняли участие 54 команды. В 2021–2024 годах Слеты прошли в Твери, Ржеве, Волгограде, Санкт-Петербурге и Туле и были приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны, а также памяти подвигов бойцов специальной военной операции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 54 человека
27.08.2025, 16:260 Умер оперный певец Сергей Алексашкин 27.08.2025, 16:100 Игорь Романов: Некоторые районы довели  до состояния потери доверия к власти 27.08.2025, 16:100 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера 27.08.2025, 16:030 Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы
27.08.2025, 15:590 Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое 27.08.2025, 15:540 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? ВИДЕО 27.08.2025, 15:440 Михаил Иванов: Главная задача «Партии пенсионеров» — стать в 2026 году парламентской 27.08.2025, 15:420 Фотофакт: Паука-осу заметили в псковской деревне Загорицы
27.08.2025, 15:390 Партию кормов для домашних питомцев вернули в Беларусь из Псковской области 27.08.2025, 15:310 Освещение на улице Коммунальной в Пскове восстановят в течение двух недель 27.08.2025, 15:270 Шествие первоклассников в День знаний пройдёт в городе Дно 27.08.2025, 15:240 ЛДПР давно опережает коммунистов в вопросе законотворчества — Антон Минаков
27.08.2025, 15:100 Троллейбус-космическая станция начал курсировать в Калуге 27.08.2025, 15:001 «Гельдт» приглашает псковичек на осеннюю банную церемонию 27.08.2025, 14:590 КПРФ выдвинула кандидатов-одномандатников не во всех муниципалитетах Псковской области 27.08.2025, 14:550 Директор центра «Экопрактика» призвала псковичей прийти к осознанному потреблению
27.08.2025, 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 27.08.2025, 14:520 Елена Тимашова работает на форуме местного самоуправления в Архангельске 27.08.2025, 14:450 Библиотека имени Курбатова приглашает псковских любителей литературы на экскурсии 27.08.2025, 14:320 В Пскове отмечаются перебои в работе радио
27.08.2025, 14:300 Органная музыка Баха прозвучит на концерте в Пскове 31 августа 27.08.2025, 14:200 Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове в восьмой раз 27.08.2025, 14:100 За предпоследнюю неделю лета в Пскове выявили свыше 470 случаев ОРВИ 27.08.2025, 14:030 Более 66 млн рублей в рамках нацпроекта направили на оснащение восьми школ Псковской области
27.08.2025, 13:550 В Пскове участникам СВО вручили первые комплекты адаптивной одежды 27.08.2025, 13:450 Псковичи могут дать свою оценку работе полиции 27.08.2025, 13:350 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове 27.08.2025, 13:240 Директор псковского центра «Экопрактика» связала погодные аномалии с влиянием человека
27.08.2025, 13:210 Легковой автомобиль столкнулся с грузовым на объездной дороге в Псковском районе 27.08.2025, 13:140 40-летнего великолучанина наказали за приобретение наркотиков 27.08.2025, 13:110 Реконструкцию обряда смотрин и крещения младенца покажут на печорском фестивале сето 27.08.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция дебатов представителей партий-участников избирательной кампании на «ПЛН FM»
27.08.2025, 12:570 Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков 27.08.2025, 12:540 115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион» 27.08.2025, 12:490 В России с 1 сентября заработает механизм периода охлаждения по потребкредитам 27.08.2025, 12:390 Рейд по правилам перевозки детей провели сотрудники псковской ГАИ
27.08.2025, 12:290 Псковская библиотека приглашает на открытие выставки «Великий город на Великой реке» 27.08.2025, 12:220 Во Владимире задержали мэра Дмитрия Наумова 27.08.2025, 12:150 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 августа 27.08.2025, 12:130 Караваем из муки нового урожая угостят гостей программы «Три Спаса» в Пушкинском заповеднике
27.08.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025, 12:060 Псковский технический лицей занял 320 место в рейтинге школ РФ по поступлению в ведущие вузы 27.08.2025, 12:000 Первенство Псковской области по академической гребле пройдет в первую субботу сентября 27.08.2025, 11:590 Славянка-северянка с бананом и манго
27.08.2025, 11:580 Подрядчик не успевает закончить ремонт Палкинской и Вернявинской школ к 1 сентября 27.08.2025, 11:500 Более 1200 литров питьевой воды направили в качестве помощи ДНР из Пскова 27.08.2025, 11:460 Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз 27.08.2025, 11:440 11 юных псковичей побывали на Международном детском культурном форуме
27.08.2025, 11:290 Дело о совершенном более 30 лет назад тройном убийстве в Пскове могут рассмотреть без подсудимого 27.08.2025, 11:230 Девушке в Пскове вынесли приговор за поджог автомобиля МВД 27.08.2025, 11:150 В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за изнасилование 27.08.2025, 11:010 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании примут участие в дебатах на «ПЛН FM»
27.08.2025, 10:520 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 27.08.2025, 10:390 В России проиндексируют размер социальных пенсий 27.08.2025, 10:280 Бесхозное строение горело в Вокзальном переулке в Гдове 27.08.2025, 10:140 65% псковичей поддерживают идею полного запрета вейпов - опрос
27.08.2025, 10:000 Опубликовано видео разоблачения псковичей, осужденных за уклонение от уплаты таможенных платежей на 13,2 млн рублей 27.08.2025, 09:480 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? 27.08.2025, 09:390 Человек погиб при пожаре в опочецкой деревне Большие Рогатки 27.08.2025, 09:350 СОЦПРОФ призвали к взвешенному решению в вопросе «самозапрета» в интернете
27.08.2025, 09:000 В Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников 27.08.2025, 08:500 ДТП затрудняет движение на Леона Поземского в Пскове 27.08.2025, 08:400 Беговую тренировку к Международному дню бокса проведут в Пскове 27.08.2025, 08:200 Выпускников медвузов будут курировать наставники
27.08.2025, 08:000 В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца 27.08.2025, 07:300 Международный день бокса празднуют 27 августа 27.08.2025, 07:000 День российского кино отмечают 27 августа 26.08.2025, 22:000 Причины раздражения от счастливых людей назвал психолог
26.08.2025, 21:400 Верховный суд разъяснил, когда за езду на электросамокате могут лишить прав 26.08.2025, 21:150 В Пушкинских Горах представили новых руководителей маслосырзавода и Комбината коммунальных услуг 26.08.2025, 20:500 Семь молодых педагогов пришли работать в школы Псковского района 26.08.2025, 20:300 Псковичей приглашают на просмотр фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
26.08.2025, 20:100 Обучающий семинар для новых профлидеров здравоохранения прошел в Пскове 26.08.2025, 19:500 Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации причала на великолукской базе отдыха 26.08.2025, 19:480 100 молодых людей посетили псковский августовский слёт «Академия лидерства» 26.08.2025, 19:420 «Мисс Вселенная — 2002» прокатилась на судне «Иния» в Пскове 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru