Общество

В Пскове отмечаются перебои в работе радио

Ремонтно-восстановительные работы на антенном оборудовании производят на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федеральном государственном унитарном предприятии «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В соцсетях псковичи массово жалуются на неработающие радиостанции.

«Доводим до вашего сведения, что 27, 29 августа 2025 года будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на антенно-фидерном устройстве на РТС Псков. Работы будут выполняться один рабочий день с 10:00 до 17:00 в указанные даты. Суммарное время остановки работы объекта составит до 7 часов. Фактическое время отключения будет отражено в протоколах по итогам работы технических средств», - говорится в сообщении.