Общество

В Псковской области прошло профилактическое мероприятие «Оружие»

В Псковской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом гражданского оружия и предотвращение его хищения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии провели 173 проверки условий хранения оружия у владельцев по региону.

По итогам выявлено 14 административных нарушений. В рамках мероприятий изъято 39 единиц гражданского оружия и 63 боеприпаса.

В ходе проверок росгвардейцы провели разъяснительную работу: напомнили владельцам о правилах безопасного хранения и ношения огнестрельного оружия.