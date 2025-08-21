Псковcкая обл.
Общество

Делегация Великих Лук принимает участие в XVII Съезде городов воинской славы

27.08.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

Делегация Великих Лук принимает участие в XVII Съезде городов воинской славы во Владикавказе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Цель форума — укрепление связей между городами, удостоенными почётного звания «Город воинской славы», обсуждение совместных проектов в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, а также обмен опытом в работе по гражданско-патриотическому направлению.

В рамках съезда запланированы пленарные заседания, тематические круглые столы, культурные мероприятия и визиты в памятные места Владикавказа, связанные с героическим прошлым страны.

Как было отмечено участниками делегации Великих Лук, участие в таких мероприятиях крайне важно, поскольку это не только возможность наладить сотрудничество с коллегами из других городов, но и способ сохранить и передать будущим поколениям память о подвиге нашего народа.

Также в рамках мероприятия, на общем собрании Союза городов воинской славы, Главу города Великие Луки Николая Козловского избрали членом Правления Союза.

Съезд продлится до конца недели. По его итогам планируется подписание совместной резолюции и разработка плана по дальнейшему взаимодействию городов воинской славы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
