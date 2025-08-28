Общество

Елена Лунгу: Фельдшеры могут разгрузить врачей, качество медпомощи не ухудшится

Несмотря на то, что фельдшер не может полностью заменить врача, он способен выполнять ряд несложных медицинских манипуляций, что позволит разгрузить врачей, особенно в ситуации дефицита квалифицированных специалистов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказала депутат Псковского областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу.

«Понятно, что это неизбежный вариант, учитывая, что у нас дефицит врачей. Поэтому прибегают к такому ну шагу. Конечно, фельдшер не может заменить врача, но во многих ситуациях достаточно и его знаний, потому что к врачам обращаются по таким вопросам, которые может и фельдшер решить. Это существенно облегчает работу врачей, особенно в преддверии сентября, когда возникает множество вопросов, связанных с подготовкой детей к школе и оформлением санаторно-курортных документов. Фельдшеры и другие медицинские работники могут взять на себя часть этой нагрузки. Конечно, это разгрузит», - отметила Елена Лунгу.

Депутат предполагает, что акушерка может в некоторых случаях заменить врача-гинеколога. Она также подчеркнула, что фельдшеры всегда работают в тесном контакте с врачами и при возникновении сложных ситуаций направляют пациентов на консультацию к специалистам, поэтому качество медицинской помощи не пострадает.

«Я полагаю, что качество услуг не ухудшится, поскольку фельдшер всегда работает в тесном сотрудничестве с врачом. Если возникают неясные ситуации, фельдшер обязательно направит пациента на консультацию к врачу или пригласит его для осмотра. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться о качестве не стоит», - заключила парламентарий.

Напомним, россиян начнут лечить врачи без высшего образования. С 1 сентября к приёму пациентов допустят фельдшеров и акушерок, которые смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов. Им разрешат проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства.