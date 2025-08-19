Общество

В Госдуме рассказали, кто сможет исполнять обязанности врачей с 1 сентября

В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку. До сих пор их полномочия были ограничены, но новый приказ легализует практику делегирования врачебных функций при отсутствии специалистов с высшим образованием или их нехватке», — сказала Фролова.

Парламентарий добавила, что новый порядок будет применяться только в рамках оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

«Кроме того, приказ расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера – это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом», — отметила она.

Фролова подчеркнула, что грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования: записать электрокардиограмму, сделать экспресс анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление, а выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, направить уже к нужному специалисту.

«Также они могут назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, безусловно, в рамках утвержденных стандартов. Данная мера призвана минимизировать риски осложнений и улучшать качество жизни пациентов, находящихся под наблюдением», — уточнила она.

По ее мнению, принятие данного решения продиктовано сложившейся ситуацией, связанной с дефицитом врачебных кадров, особенно в удаленных сельских территориях, что, несомненно, влияет на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, пишет РИА Новости.