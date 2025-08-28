Псковcкая обл.
Общество

Улица имени псковского генерал-майора Ивана Ситяева появилась в Туве

28.08.2025 11:22

По инициативе офицерского собрания УФСБ России по Республике Тыва и тувинской республиканской общественной организации ветеранов органов государственной безопасности «Ветеран» одной из улиц столицы Тувы присвоено наименование «улица Ивана Ситяева» - генерал-майора в отставке, бывшего начальника управления КГБ СССР по Псковской области и бывшего председателя КГБ при Совете Министров Тувинской АССР, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Иван Ситяев родился 30 июня 1923 года в селе Сиява Чувашской Республики. В декабре 1941 года был призван в Красную Армию. В январе 1942 года после окончания курсов инструкторов-истребителей танков был направлен на фронт, где воевал в составе отдельного лыжного батальона, принимал участие в боях под Ржевом. В марте 1944 года направлен на службу в пограничные войска НКВД.

В августе 1945 года в ходе советско-японской войны принимал участие в Курильской десантной операции. Его ратные подвиги отмечены государственными и ведомственными наградами, в том числе 5 орденами и 6 медалями. В органах безопасности Республики Тыва Иван Ситяев командовал 29 пограничным отрядом Восточного пограничного округа и возглавлял комитет государственной безопасности при Совете Министров Тувинской АССР.

С 1978 по 1985 года проходил службу в должности начальника управления КГБ СССР по Псковской области. В Псковском регионе при его поддержке увеличилось количество районных отделений в составе управления КГБ СССР по области, особое внимание уделялось противодействию возросшей активности иностранной разведки. Умер Иван Ситяев 24 марта 2011 года.

Приветственный адрес от УФСБ России по Республике Тыва в честь наименования улицы был передан дочери Ивана Ситяева – Ларисе Лазовской, проживающей в городе Пскове.

Сотрудники и ветераны органов безопасности выражают своё глубокое уважение заслугам и подвигам Ивана Ситяева: «Уверены, что увековечивание его имени в наименовании улицы будет способствовать сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, сыграет важную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения».

Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 65 человек
