Общество

Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Пскова – опрос

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 37% компаний Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Лишь 3% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Работодатели определились с оптимальным форматом занятости, оставив удаленку там, где это действительно необходимо и эффективно.

В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Подавляющее большинство респондентов (74%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 7% компаний сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился в определенных профессиональных областях. Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 37% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (14%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (12%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.