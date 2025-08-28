Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Рецепт выживания

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко попытаются разгадать феномен Псковской Ленты Новостей. В этом году она отмечает 25-летие.

Это СМИ появилось в эпоху существования мастодонтов массовой коммуникации и расцвета новых медиа. Ведущие называют причины, по которым ПЛН заняла в регионе лидирующую позицию, когда независимые проекты закрывались, а бюджетные — стремительно теряли доверие аудитории.